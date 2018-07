Galerii: Fännid tervitasid Tallinna lennujaamas Tšehhi eurolauljat

Mikolasel on hiiglaslik fännibaas ka Eestis ning seda tõestas soe vastuvõtt lennujaamas, kus muusiku austajad temalt ohtralt autogramme ja ühiseld selfisid said.

Mikolas Josef sai 2018. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Lissabonis kuuenda koha (võitjaks tuli Netta Iisraelist). Josef, kes esitas lugu "Lie to Me", oli alles teine finaali jõudnud Tšehhi esindaja ning ühtlasi kõrgeima koha pälvinud Tšehhi esindaja Eurovisiooni ajaloo vältel. 22-aastane artist vajas Eurovisiooni proovide käigus saadud selgroovigastuse järel ravi ning pälvis hääleka aplausi, kui lõpuks finaalis esinedes kukerpalli tegi. Pärast Eurovisiooni on tema lugu "Lie to Me" üle kogu Euroopa edetabelites jõudsalt tõusmas.

Eurovisiooni suurstaaridest esineb Baltic Sun festivalil veel Norra täht Aleksandr Rybak, aga ka Eestit Eurovisioonil esindanud Koit Toome ja Vaiko Eplik. Mikolase kontsert toimub Narva linnuse hoovis täna.