Uhhuduuriga liitub lõpuks ka Mart Kuusk: tööandja on nõme ja ei andnud puhkust

"Meil on kuus reisiliiget seltskonnas ja see on alati väljakutse olnud, et kuidas kombineerida, et see kõigile sobiks. Kui me tahame iga nelja aasta tagant asuda uuele retkele, siis ka eelnevalt on see juhtunud, et meil ei ole õnnestunud see kõigil," selgitas Mart Kuusk "Vikerhommikus", miks tema reisiseltskonnaga alles nüüd liitub.

Kuusk avaldas, et temal olid sel korral rasked läbirääkimised tööandjaga. "Ta ütles, et Mart, kaks kuud ei ole sinu puhul mitte kuidagi võimalik," selgitas Kuusk, miks peab leppima ainult poolega retkest. "Tööandja, kes mul on nõme ja ei anna piisavalt puhkust, see tööandja ma olen ise endale. Need olid selles mõttes väga keerulised läbirääkimised iseendaga. Kokkuvõttes, eks meie elu ongi ju meie valikute summa ja selles ühtpidi ma teen seda, mida ma tahan, kuigi ma tahan samal ajal olla ka kusagil mujal," rääkis Kuusk.

Juba praegu on uhhuduuri ratturid läbinud Brasiilia, Uruguay ja Argentina. Kuusk loodab nendega kohtuda järgmisel nädalal Paraguais. "Kus täpselt, seda me veel ei tea, nad ise ka ei tea, kus nad selleks ajaks nädala pärast on," ütles Kuusk.

Umbes kuu ajaga on uhhuduuri ratturid läbinud umbes 2000 kilomeetrit ning Kuuse sõnul on meel natuke ikka kurb, et ka tema seda kõike kogeda pole saanud. "See on elu paradoks, et kõike head korraga alati ei saa ja see ongi magushapu tunne," ütles ta.

Kogu reisi pikkus on umbes 5300 kilomeetrit, Kuuse jaoks on ees veel üle poole. "Kui sõpradel on juba 2000 kilomeetrit rauas, kokkupuude sadulaga ja ma tean, et see võtab ikka kaks-kolm nädalat, kuni sa tunned ennast täiesti vabalt seal sadulas, siis mul seisab see kõik ees," rääkis Kuusk, kelle ettevalmistus on pigem keskmine. Sel aastal on mees läbinud 60 kilomeetrit jalgrattal ja hoidnud füüsilist taset jooksmisega.

Eelneval neljal reisil on läbitud 20 000 kilomeetrit ning selle jooksul on välja kujunenud grupi liider, kelleks Hannes Hanso. Kuuse sõnul on kogu retk pigem kohapeal kohandumine. "Need ei ole süvauuringud, mis me ette teeme," rääkis Kuusk, kelle sõnul valmistutakse reisideks pigem marsruuti ette planeerides ning turvaküsimustega tutvumiseks.

Kõige rohkem muretseb Kuusk grupi dünaamika pärast, kuidas see pärast tema liitumist kujuneb. "Ma usun ja loodan, et ma ei pidurda meie teekonna edasiliikumise kiirust," ütles Kuusk, kuid ei välista, et mõni tund tuleb tema liitumise tõttu teekonnale siiski otsa.

Eelmisel reisil liitusid Hanso ja Kuusk samamoodi poole reisi pealt. "Siis oli seda nokkimist ja jõuvahekordade ümberkujunemist väga selgelt näha. Seal on suur vahe, mehed, kes on juba kohanenud, ja kes tulevad külmalt vana rasva pealt, see mängib kogu grupi liikumise, keemia ja psühholoogilised nüansid ümber," lausus Kuusk.

Reis lõpetatakse Peruus Limas. Ehh, uhhuduuri seiklusi saab ETV kanalilt näha loodetavasti juba järgmise aasta alguses.