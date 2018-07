Anette Maria Rennit: nõu küsin ma oma vanematelt elu lõpuni

"Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja osaline Anette Maria Rennit tegi enda jaoks otsuse, et ei suuda muusikata elada ning loodab juba peagi anda välja oma debüütsingli. Suureks toeks sellel teel on Renniti sõnul tema pere ja vanemad.

Rennit ütles, et on suve jooksul saanud mõned kontserdid anda ning huvitavaid esinemispakkumisi tuleb aina juurde. "Hästi palju on endas ikkagi kinni. Hetkel, nüüd pärast seda saadet peab ära kasutama iga võimalust tähelepanuks, et hoida ennast pildis, kuni on võimalus välja lasta oma esimene laul. Päris pildilt ära kaduda, ma arvan, et ei too head. Ise tuleb otsida neid väljundeid, kus näidata ennast ja kus jääda inimestele silma," rääkis Rennit Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et loodab Eesti muusikamaastikul veel suuri asju korda saata .

Juba suve lõpus või sügise alguses peaks ilmuma Renniti debüütsingel. "Seal on põhiosa tehtud ja nüüd ongi vaja viia see asi lõpuni ehk kõik bändipartiid ja viimased lihvimised," lausus laulja.

Loo viisi ja sõnade autor on lauljatar ise ning tema esimeseks singliks on meloodiline rokklugu. "Ta on pigem rahulikum ballaadrokk," selgitas Rennit.

Oskus laule kirjutada tuli Rennitile endalegi üllatusena. Muusikakooli aegadel on ta kirjutanud küll klaveripalasid, kuid laule hakkas kirjutama superstaarisaates osaledes. "See kõik on minu jaoks ka suur üllatus. Avastasin, et ma suudan kirja panna asju," tõdes Rennit.

Liblikatest ja lindudest Rennit laule kirjutada ei taha ning klaveri taha istudes tulevad ikka välja pigem kurvakõlalised meloodiad. "Ma proovisin sõnu ühe sõbraga koos kirjutada ja siis tuli sinna sõna libled, millele ma kohe ei ütlesin. Mina ei laula selliseid sõnu. Samas ei ütleks, et seal ei ole armastust, esimene laul räägib vägagi armastusest," ütles Rennit.

Kuigi Rennit tunneb, et tahab saada muusikuks, ei loobu ta ka õpingutest ülikoolis. "Õppimine on alati olnud minu elus väga suur osa ja ma leidsin täpselt selle, mida ma tahan õppida ja see huvitab mind," ütles Rennit.

Rennit omandab bakalaureusekraadi õigusteaduse ja rahvusvaheliste suhete erialal. "Hetkel ma jõuan muusikaga tegeleda, ma õpin tegelikult väga kaua. Mul on vaja ära teha baka, mul on vaja ära teha magister, ma hakkan mingi hetk praktiseerima kooli kõrvalt ka nende asjade osas, aga ma ei arva, et mul jääks ajast puudu, et samal ajal tegeleda muusikaga," selgitas Rennit, kes ei kujuta ette, et lõikaks muusika oma elust välja.

Kuigi superstaarisaade kasvatas Rennitile paksu naha, kaasab ta oma otsustesse ka lähedased. "Ma arvan, et nõu küsin ma oma vanematelt elu lõpuni. Ma alati konsulteerin nii ema, õe kui ka kasuisaga asju, aga mitte selles mõttes, et kas nad lubavad midagi teha, lihtsalt, et parema otsuseni jõuda. Väga-väga tihti, kuigi ma küsin neilt, teen ma ikka vastupidiselt," rääkis Rennit.

"Eesti on tegelikult ikkagi väga armas ja hea koht, et saada kõigest rahu."

Anette Maria õde Charlene Rennit, kes on Eestis samuti muusikuna tuntud, elab praegu hoopis Abu Dhabis. "On õnnelik ja kõik läheb hästi. Ma kardan, et ta ei tulegi tagasi," tunnistas Rennit. Ka tema ei välista karjääri kuskil mujal, kuid tahab, et Eestis oleks koht, kuhu alati tagasi tulla. "Eesti on tegelikult ikkagi väga armas ja hea koht, et saada kõigest rahu," lausus ta.