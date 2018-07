Disney vallandas solvavate säutsude tõttu "Galaktika valvurite" režissööri

Kuigi USA filmitegija vabandas solvavate kommentaaride eest, kus ta naeris pedofiilia ja vägistamise teemadel, teatas Disney esimees Alan Horn tema vallandamisest, vahendas BBC.

Kohatutes säutsudes kirjutab Gunn laste ahistamisest:

"Nendele solvavatele kommentaaridele ja seisukohtadele, mis Jamesi Twitteri kontol avaldati, pole põhjendust. Need ei lähe kokku meie stuudio väärtustega, mistõttu katkestasime temaga koostöö," seisis ametlikus teadaandes.

Gunn kirjutas stsenaariumi ja lavastas kaks varasemat "Galaktika valvurite" filmi, kus lõid kaasa näitlejad nagu Chris Pratt, Zoe Saldana ja Bradley Cooper. Esimene osa oli Marveli filmistuudio üks edukamaid filme, mille kassatulu oli üle 771 miljoni dollari. Gunn on töötanud ka menukate "Tasujate" osadega.

Gunn pole vallandamist ametlikult kommenteerinud, kuid põhjendas end Twitteris. "Ma olen ennast näinud kui provokaatorit, kes teeb filme ja nalju tabuteemadel, mis on ennekuulmatud. Ma olen nüüd hoopis teistsugune kui mõned aastad tagasi. Ma olen vabandanud oma huumori eest, mis on inimesi solvanud. Mul on tõesti kahju ja mõtlesin igat sõna, kui vabandasin," kirjutas ta.

"Galaktika valvurid Vol. 3" uus režissöör pole veel avalik. Filmivõtted hakkavad järgmisel aastal.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I've developed as a person, so has my work and my humor.

2. It's not to say I'm better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it's shocking and trying to get a reaction are over.