Ott Lepland ja Jaagup Kreem teatasid ühise kontserdituuri ärajäämisest

"Kokkulepped olid aegsasti sõlmitud, reklaamid varakult tehtud ning prooviperiood planeeritult käima lükatud. Konkreetset vastust lubadustest taganemisele pole korraldaja mulle ja Jaagup Kreemile suutnud anda. Põhjuseks on toodud helitehnika kallist maksumust ning kehva piletite eelmüüki," selgitas Lepland oma Facebooki kontol.

Kompromissina pakkus korraldaja seitsmest kolme kontserdi ära jätmist. "Me ei soovi teha poolikuid asju ning lubatut kergekäeliselt muuta. Aega on olnud läbi rääkida koostööpartneritega ning teha head turundust piisavalt kaua, selleks, et mitte panna meid ja publikut ebamugavasse olukorda kümme päeva enne ringreisi algust," lisas Lepland.

Muusikud haarasid enda sõnul ühiste kontsertide mõttest rõõmuga kinni. "Proovides kõik õnnestus ja jäime mõlemad kavaga väga rahule. Lihtsalt väga kurb meel on tehtud tööst ja saadud suurepärasest tulemusest, mida ei õnnestu publikuni tuua. Lisaks oleme pidanud ära ütlema teistele soovijatele, kes on tahtnud mind ja Jaagupit esinema kutsuda," lausus Lepland.

Ta tunnistas, et konkurents on tihe ja peab kõvasti pingutama, et platsid rahvast täis saada. "Ent kui see õnnestub meil kahel eraldi, miks see siis ei peaks koos toimima? Põhjus on kindlasti kusagil mujal. See kõik on toimunud liiga kiiresti, et saaks midagi konkreetset lubada, ent meil on plaan koos Jaagup Kreemiga sügisel kava kuulajateni tuua ning siis juba oma jõududega," teatas Lepland.

Kontserdituur "OTT LEPLAND ja JAAGUP KREEM ehk Ott ja Jaagup!" pidi toimuma 31. juulist – 09. augustini.