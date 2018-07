Kadrioru pargi juhataja galakontserdist: loodame, et sellest saab traditsioon

"See saab olema tõeliselt ülev, kaheosaline. Seal saab olema üle tuhande istekoha ja me väga loodame, et sellest saab nüüd järgmisesse sajandisse astudes ka traditsioon, et me tähistamegi Kadrioru sünnipäeva suure galakontserdiga," avaldas Kadrioru pargi juhataja Ain Järve "Aktuaalses kaameras" lootust.

Kontserdil "Kadriorg 300" esineb Kadrioru pargi kontserdiväljakul

üle-eestiline noorte sümfooniaorkester (Ü-ENSO) dirigent Jüri-Ruut Kanguri juhatusel. Solistid on Elina Netšajeva, Kalle Sepp, Andreas Lend. Kaasa teevad ajaloolise tantsuteatri Petit Trianon artistid (Peterburi). Kontsert on publikule tasuta.

Täna avati Kadrioru kunstimuuseumis näitus "Kadriorg 300. Valitsejad, supelsaksad, kunstnikud", mis läbib kolme sajandit, alustades Kadriorust kui keiserlikust residentsist ning lõpetades 20. sajandiga.

Näitus on osa Kadrioru 300. aastapäeva tähistavast programmist ning jääb avatuks 21. oktoobrini.