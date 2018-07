Kosmikuid asendab Kõmmari surma järel Ostrova festivalil Metsatöll

Lohusalu Rock raames toimuma pidanud Kosmikute kontsert 2. augustil jääb ära. Korraldaja on andnud teada, et PDF-piletid ostetakse tagasi automaatselt Piletilevi kontori poolt seitsme tööpäeva jooksul. Tavapiletid ostetakse kõikides Piletilevi müügipunktides, välja arvatud Circle-K teenindusjaamadest.

"Aga olgu see, Kõmmari, nüüd viimane kord, kui me su hädast välja aitame. Seekord me veel tuleme ja mängime su eest, järgmine kord pead end kuidagi isiklikumalt välja vabandama," kirjutas Metsatöll südamlikus postituses Facebookis.

