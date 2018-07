Peeter Oja: Aropi "Kiki Miki" tõesti puudutas mind

Oja rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et tema jaoks on igasuguse muusika puhul oluline, et see ütleb midagi ja puudutab kuulajat. "Kõige jubedamad lood ongi tasapaksud või pingestatud. Sa tajud, et lugu on lihtsalt tehtud. Eurovisioon on täis selliseid laule. See on nagu omaette üksus - eurolaul. Kuigi ka sealt on tulnud väga vahvaid ja häid, alates ABBA-st ja viimasel Eurovisioonil, mujal Euroopas ja ka Eestis on seda mängitud, prantslaste lugu "Mercy"," tõi Oja näite heast euroloost.

Eelmise aasta lõpus kuulis Oja esimest korda Aropi hitti "Kiki Miki" ning teda hämmastas, kuidas see laul talle mõjus. "See lugu ise oli nii maitsekas, aga kuidas Arop oma tekstiga oli võimeline joonistama jooksva pildi. Mul hakkas jooksma kogu see, millest ta räägib. See oli nii lihtsalt ja võimsalt tehtud, et see tõesti puudutas," tunnistas Oja.

Tema sõnul on ainus mure, et taoliste laulude puhul on liigne menu. "Selliste hittide kurbloolisus on, et neid hakatakse hästi palju leierdama ja siis enam ei taha," ütles Oja.

Siirus on Oja hinnangul sama oluline igas kunstis, olgu see film, teater või maalikunst. "Siirus on üks väga oluline asi - kui siiralt sa midagi teed. Kui seal on natuke midagi võltsi, pretendeerimist või kalkuleerimist, võib see müüa teatud kohast, aga tal ei ole jäävuse elementi sees. Tihtilugu sellised asjad, mis jäävad inimajaloo kultuuri, pole kantud pretensioonist, vaid inimese-autori sisemisest põlemisest," arvas Oja.

Samas pole mehe sõnul midagi halba ka kerges suvelavastuses või meelelahutuslikus teatritükis. "Ma ei leia midagi selles halba, kui tehaksegi midagi kergemat, meelelahutuslik etendus suvel. Oluline on see, kui hästi seda tehakse," rääkis Oja.