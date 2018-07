Sõbrad ja muusikud mälestavad sotsiaalmeedias Kõmmarit

Valgerannas algab täna juubelit tähistav surfilaager ning festivalil on kohal ka Eesti kuulsused, kes surfamise loetud nädalatega selgeks püüdsid saada. Juba laupäeval asuvad nad võistlustulle, et näidata, kes on kuus nädala kestnud treeningute käigus kõige rohkem õppinud.

Metsatölli liikmete sõnul oli just Kõmmari see, kelle abiga bänd lõpuks tippu tõusis. Kõmmari surma üle on Facebooki teel kurbust avaldanud ka Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek, filmikriitik Tristan Priimägi, trummar Jaak Ahelik, kitarrist Jörgen Pakkas ja basskitarrist Janne Munnemäkki.

