Vahur Kersna kingib Kadriorule sünnipäevaks telesaate

Antslas üles kasvanud Kersna rääkis ETV saates "Ringvaade", et teadis juba väikse lapsena, et hakkab elama Kadriorus. "Ma sattusin korraks Kadriorgu ja teadsin, et see on minu paleus. Ja ma olen elu aeg selle nimel tegutsenud, et jõuda Kadriorgu," avaldas Kersna.

Laupäeval möödub täpselt 300 aastat päevast, kui tsaar Peeter I pani paika, kuhu kerkib tema loss äsjavallutatud Tallinnas. Kersna ütles, et tähtpäev pani ta tundma, et ei saa jääda kõrvale ja peab oma kodukandile midagi kinkima.

Kersna jalutuskäik koduses Kadriorus on hoogne, ülevaatlik ning mõtteid tekitav käsitlus ajaloost ja tänapäevast telegurmaanile, kes ootab ekraanilt erksat pilti ja sisukat sõna.

"Lauljad on selles mõttes õnnelikud, et publik on tänulik, kui nad esitavad oma 30 aasta taguseid hitte. Teles pole see võimalik," rääkis Vahur. "Ekraanil pead sa jätkuvalt kui mitte arenema, siis vähemalt muutuma. Muidu kuhtud. Mulle see õnneks sobib ja üritasin seegi kord teha midagi sellist, mida ma seni teinud pole," lausus Kersna.

"Kersna kõnnib Kadriorus" on ETV ekraanil 22. juulil kell 19.45.