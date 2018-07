Elektroonilist muusikat viljelev Púr Múdd vahetab lauljat

"Ma tundsin, et ei suuda enam Púr Múddile anda seda, mida meie bändil vaja oleks," tunnistas Joonas, kes on bändis laulnud 2,5 aastat. "Kuna bänd on mulle väga oluline ja tahan meile vaid parimat, tuligi asju ümber mängida. Õnneks on meil nüüdsest laval mees, kes on sinna justkui loodud," rõõmustas Joonas.

Loomulikult ei tulnud bändi jaoks otsus kergelt, ent õnneks loksusid asjad iseenesest paika, kui poiste tutvusringkonda ilmus Joonatan, kel alati hinges olnud soov bändi teha. "Púr Múdd on seni olnud popduo, aga kuna seltsis on segasem, siis nüüd on meid kolm," lisas bändi teine liige Oliver Rõõmus. "Kaks laval ja üks lava taga," selgitas ta.

Joonas tunnistas, et on juba pikka aega tundnud, et tahaks pigem laulukirjutaja olla. "Ja nüüd on pundis noor ja väga andekas kutt, kes tahab lava peal olla ja oma energiat teistega jagada, mis on lihtsalt super," kiitis ta.

Bändi edasised plaanid on suured ja pilgud pööratakse välismaa suunas. "Sügisel on meil tulemas mitmeid välismaa kontserte. Tunnen, et kui ma ei suuda laval endast 110 protsenti anda, siis nõnda on väga raske läbi lüüa," ütles Joonas.

Kuigi bändi värskeim liige Joonatan tunneb Oliveri ja Joonast juba mõnda aega, on tema jaoks tegemist siiski uue ja huvitava väljakutsega. "Ma olen tegelikult üksi juba mõnda aega pusinud ja tundnud, et kellegagi koos oleks palju lahedam asja ajada," tunnistab bändi uus nägu Joonatan. "Nüüd olen täitsa omas marinaadis," ütles ta.

Poiste uus singel "MOMENT", millel teeb kaasa Sinclair The Mage, ilmub 30. juulil.