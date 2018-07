ERR-i segakoor astub nädalavahetusel üles järjekordsel väikesaarte laulupeol

Valgerannas algab täna juubelit tähistav surfilaager ning festivalil on kohal ka Eesti kuulsused, kes surfamise loetud nädalatega selgeks püüdsid saada. Juba laupäeval asuvad nad võistlustulle, et näidata, kes on kuus nädala kestnud treeningute käigus kõige rohkem õppinud.

Laulupidude eesmärk on olnud Eestimaa saarte kultuuri ja traditsioonide tutvustamine, aga ka soov saada osa erakordselt kaunist ja mitmekesisest loodusest, mis on köitnud nii osavõtjaid kui ka kuulajaid. Igal saarel on jäänud laulupidu meenutama ühiselt istutatud laulupeo tamm.

2010. aastal alustati laulupidudega Ruhnu saarel, seekord on jõutud Saaremaale. Vahepeal on jõutud ära käia veel Vilsandil, Pranglil, Vormsil, Naissaarel, Hiiumaal, Kihnus ja eelmisel aastal Muhus, mis oli ühtlasi ka Muhu uhiuue laululava avaüritus.

