Galerii: 20. sünnipäeva tähistav Surfilaager sai avalöögi

Legendaarsete Bashmentide korraldaja ja DJ Tarrvi Laamann selgitas, miks juubelit tähistava Surfilaagri esimene päev reggae-muusika hõnguline oli. "Reggae-muusika on inimese muusika, see pole numbriline või tehislik, sel on eriline energia. Inimese eksisteerimise osa ei ole vaid rütm, meil on meeleolud ja vibe'id ning tahtsime seda edasi anda ka Surfilaagris," rääkis ta.

Surfilaagri teisel päeval on oodata erinevaid sportlikke võistluseid, loenguid ja esinevad sellised eestimaised lemmikud Metsakutsu, Gram of Fun, Sibyl Vane, GüütteÖÖ.

Surfilaager kestab 19.-22. juulini Valgeranna puhkekeskuses Pärnumaal.