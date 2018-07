Vikerraadio toob eetrisse otseülekanded ooperipäevadelt

Valgerannas algab täna juubelit tähistav surfilaager ning festivalil on kohal ka Eesti kuulsused, kes surfamise loetud nädalatega selgeks püüdsid saada. Juba laupäeval asuvad nad võistlustulle, et näidata, kes on kuus nädala kestnud treeningute käigus kõige rohkem õppinud.

Oma osa on ka kuulajatel, kelle vahel loositakse välja kutse kahele - vabal valikul kas Shanghai ooperi tantsugalale reedel, Wen Deqingi nüüdisooperile "Riskantne mäng" laupäeval või Ungari rahvusooperi etendusele "Figaro pulm" kolmapäeval, 25. juulil. Et loosimises osaleda kirjutage aadressile saade@err.ee, missuguseid teatreid sooviksite näha Saaremaa ooperipäevade külalisteatrina ja märkige ka, missugust etendust soovite näha.

Ooperipäevadel on tänavu külas kaks teatrit - Shanghaist ja Ungarist. Kell 12.10 tulevad Vikerraadio ajutisse Saaremaa stuudiosse külla ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk ja saarlasest ekskultuuriminister Urve Tiidus. Kell 13 esinevad otse-eetris Shanghai ooperi solistid, juttu tehakse teatri kunstilise juhi Xu Zhongiga. Hiina eluolust räägivad raamatu "Minu Shanghai" autor Tiina Vilu ja Eesti kultuuriesindaja Hiinas Anete Elken. Kell 13.30 on mikrofoni ees Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev, kes tuleb ooperipäevadele vaatama Hiina nüüdisooperit "Riskantne mäng," mille libreto pälvis Nobeli preemia. Kell 15 on välisstuudio külaline endine Vanemuise direktor, Tallinki juht Paavo Nõgene. Vesteldakse ka Enn Kunilaga, kelle maalikollektsiooni näitus avati Kuressaares 12. juulil.

