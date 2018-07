Galerii: Baltic Suni teine päev tõi lavale rahvusvahelised artistid

Valgerannas algab täna juubelit tähistav surfilaager ning festivalil on kohal ka Eesti kuulsused, kes surfamise loetud nädalatega selgeks püüdsid saada. Juba laupäeval asuvad nad võistlustulle, et näidata, kes on kuus nädala kestnud treeningute käigus kõige rohkem õppinud.

Baltic Suni ajal saab sõita jazzijahiga, mille pardal esineb Eesti esimene gypsy-jazz trio Titoks ning Susanna Aleksandra ja Holger Marjamaa. Narvast mereäärsesse Narva-Jõesuusse sõitev laev on varem kuulunud Prantsusmaa lauljale Johnny Hallydayle, ning selle pardal on viibinud nii mõnigi filmitäht eesotsas Johnny Deppiga.

Täna ja homme astuvad üles Alexander Rybak Norrast, Mikolas Josef Tšehhist, Erja Lyytinen Soomest, Bravo ja The Crossroadz Venemaalt, Daddy Was A Milkman Leedust, Getter Jaani, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist.

