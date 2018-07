Andersoni ja Uuspõllu uus lavastus ärgitab mõtlema alkoholist ja selle mõjust

"Piiri peal" on Ago Andersoni ja Jan Uuspõllu must komöödia, mis jutustab piiride kompamisest ning seda eelkõike alkoholi näitel. Paslikult leiab etendus aset Läti piirist kiviviske kaugusel. "Ringvaade" käis näitlejatelt tüki tagamaade kohta pärimas.

Anderson tõdes "Ringvaatele", et tema ja Uuspõllu seos alkoholiga on olnud võrdlemisi erinev. "Jan on ikka karmim andja, mina ei ole eriline tsüklimees kunagi olnud," nentis end pigem kultuurseks tipsutajaks tituleeriv mees. Samas on Uuspõld nüüdseks juba viis aastat täiskarsklane olnud ning on oma otsusega igati rahul. Küll aga tunnistas ta, et lihtsamaks läks asi alles pärast neljandat aastat.

Alkoholismi väljaravimisega hakkas Uuspõld tõsisemalt tegelema pärast seda kui ta Draamateatrist lahti lasti. Näitleja jõudis arusaamani, et "päris nii ükskõik mul enda elust ka ei ole" ja sealt algaski kümneaastane võitlus iseendaga. "See on ikka tõeline sõda, sest alkohol on niivõrd tugev jõud," sõnas Uuspõld.

Samas tunneb näitleja head meelt sellest, et on oma võitlusega inspireerinud ka teisi. Nentis ka Anderson, et vestlused Uuspõlluga on talle positiivselt mõjunud ning tema alkoholitarbimist vähendanud. "Jani lood annavad hoogu juurde, et ei tahagi enam," lausus Anderson ise.

Selles etenduse iva ja tagamõte Andersoni sõnul peitubki, oma seikluste kaudu suunavad nad pealtvaatajaid ka oma tarbimise peale mõtlema. Selleks pole aga paremat paika kui Läti piir. Alkoralli hüpnotiseerival mõjul peatus Uuspõld pikemalt ning tõdes, et on ka ise selle õnge läinud. Kord peatus ta huvi pärast piiriäärse alkoholipoe ees ning oli hetk hiljem oma korvi juba täis ladunud. "Mõtlesin, et odavalt saab, ma isegi ei vaadanud hindu," kommenteeris ta.

Esietendus leidis aset 15. juulil ning tükki kantakse ette Uue-Jaani talus Ikla külas Pärnumaal.