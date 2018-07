Londonisse kerkis pea kaheksameetrine Jeff Goldblumi skulptuur

Kujuga püütakse jäljendada Goldblumi tegelaskuju 1993. aasta filmis, kus mees kehastas doktor Ian Malcolmi. Skulptuuril on talle omane üleni must riietus ja täielikult lahtinööbitud pluus, vahendas Vaiety.

Turistid ja linnaelanikud on ootamatu skulptuuri osas põnevil ning nii mõnedki peatuvad, et end koos 7,6 meetrit pika Jeff Goldblumiga pildistada.

Jeff Goldblum Autor: Capital Pictures/Scanpix

Alles sel aastal elustas näitleja Ian Malcolmi "Jurassic Parki" järjefilmis "Jurassic World: Fallen Kingdom", kus löövad kaasa ka Chris Pratt ja Bryce Dallas Howard.

"Jurassic Parki" esimene film jõudis kinolinale 11. juunil 1993. aastal. Film räägib teadlastest, kes on avastanud viisi, kuidas kloonida miljonite aastate eest välja surnud sauruseliike. Seiklusfilmi lavastas Steven Spielberg.

Jeff Goldblumi kuju jääb tähtpäeva märkima 26. juulini.

25 years ago, Jurassic Park (and one of the best moments in movie history) was born ????????



A quarter of a century later, we introduce you to #JurassicJeff ????????#JurassicPark pic.twitter.com/8yFZY5AtCU