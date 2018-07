Tallinna loomaaias peetakse nädalavahetusel jäätisepäeva

Kahekordne Norra eurolaulja Alexander Rybak esineb sel reedel Narvas Baltic Sun festivalil. Mitmel korral varem Eestis esinenud muusik tõdes, et tahaks siia ikka ja jälle tagasi tulla ning unistab sellest, et laulab kunagi duetti Elina Nechayevaga.

Loomaaia söödaköögis valmivad selleks päevaks spetsiaalselt loomadele valmistatud jäätised, mis sisaldavad külmutatud kujul head ja paremat. Külmunud maiuste kättesaamisega on loomadel tükk tegemist ja nuputamist, mida on väga põnev jälgida. Loomad peavad oma oskused proovile panema ja see ongi kogu päeva mõte - loomade igapäevaelu rikastamine.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel