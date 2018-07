ERR Menu soovitab muusikat ja taluelu

Üles astuvad näiteks Alexander Rybak Norrast, Mikolas Josef Tšehhist, Astro'n'out Lätist, Maia Hirasawa Rootsist, Erja Lyytinen Soomest, Bravo ja The Crossroadz Venemaalt, Daddy Was A Milkman ja Justinas Jarutis Leedust, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist. Kogu festivali vältel toimub Narva tänavatel, promenaadil ja parkides palju põnevat näitustest tantsuetteasteteni ja popup-kohvikutest laste mängupesadeni.

""Läänemere päike" on muusika ja rõõmu festival, kuhu on oodatud kõik, kes naudivad head muusikat, põhjamaa suve ja ehedat melu," ütles festivali peakorraldaja Oleg Pissarenko.

