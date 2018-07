Fotod: Vikerraadio tiirutas mööda Kihnut ja tegi Virvega juttu

Kihnu sadamas võttis Libe mootorratta peale Kihnu reisijuht Mare Mätas, kes ütles, et sooja ilmaga pole paremat liiklumisvahendit, kuid traditsioon läbi aasta mootorrattal sõita, hakkab ka Kihnu saarel ära kaduma.

Küll aga sõidetakse mööda Kihnut mootorrattal tihti lõbu pärast. Eelmisel aastal tegid seda Eesti, Läti ja Leedu peaminister Jüri Ratas, Māris Kučinskis ja Saulius Skvernelis. "Mulle meeldib, et Eesti peaminister Jüri Ratas Kihnu mootorrattasõidule tähelepanu pöörab, sest see on muu maailma jaoks nii huvitav," kiitis Mätas.

Libe sõitis mootorrattal läbi saare ning kohtas ka Kihnu Virvet ehk Virve Kösterit, kes oma tegemistest pajatas. Kevadel infarkti põdenud Virve kinnitas, et praegu pole tervisel midagi häda. Suve ta haiglas mööda saata ei taha. "Suvi on tore, kui ta on soe, aga praegu on ta natuke liiga soe," rääkis Virve Kihnu elust. "Me ootame vihma ihu ja hingega, aga ta ei tule," lisas ta.

Päevi veedab Virve oma loomade, koerte, kasside ja hobuse, eest hoolitsedes. Lisaks käivad tihti külas Virve pereliikmed. "Paremat elu, kui minul praegu on, ei saa enam olema," arvas Virve.

Laule kirjutab Virve praeguseni. "Ma ikka mõtlen, et enam ei tee rohkem, aga vahel hüppab pähe, et vaja teha jälle ja siis saab tehtud," ütles Virve, kes on võimeline ka 90-aastaselt kella kaheksani hommikul pidutsema ning oma merelaule esitama.

Sel nädalal sõidab Virve esimest korda elus Minskisse. "Minule meeldib nii kaua käia, kui mina vähegi saan. See aeg pole enam mägede taga, kui ma ei saa," põhjendas Virve.