"Ehitamise esimene etapp läheb lahti kohe praegu ja tahame jõuda selleni, et ägedat ajalugu ja toredaid masinaid saaks vaatama tulla kõik huvilised," rõhutas Killandi ja kutsus kõiki, kellel on häid ideid või põnevaid esemeid, sellest teada andma. Infot saab jagada aadressil muuseum@err.ee .

ETV sünnipäeval tehti teatavaks, et peagi taastatakse moodsal moel ka ETV muuseum. "Elamussaadete toimetus koostöös legendaarsete ERR-i toimetajate ja saatejuhtidega on otsustanud taaselustada meile armsaks saanud ETV muuseumi vanade ja kaasaegsete eksponaatidega," selgitas ERR-i elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

