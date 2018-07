Eestist pärit tantsija sulatas Ameerika tantsusaates kohtunike südamed

Paari esimene etteaste teleekraanil oli sel teisipäeval, kui nad pidid oma oskusi demonstreerima kohtunikele, kelleks on saate produtsent ja laulja Jennifer Lopez, profitantsija Derek Hough ning muusik NE-YO.

Alisa ja Joseph esitasid südamliku tantsunumbri Ben E. Kingi loo "Stand by Me" järgi.

Saate kohtunik Jennifer Lopez kiitis paari etteastet väga. "Nii armas, ma armastasin seda. Viis, kuidas te liigutate ja sünkroonis olete, sulataks teid nagu isiksustena kokku. See oli täiuslik ja väga-väga nauditav," kiitis ta ja võrdles paari eelmise hooaja võistlejate Keone ja Mariga. Joseph kinnitas, et see on nende jaoks suur au.

NE-YO kiitis paari etteaste usutavust. "Te tabasite kõik täppi, aga ma tunnen, et olen seda juba näinud," andis ta tagasisidet.

Derek Houghle meeldis etteaste teatraalsus ning liigutuste täpsus. "Minu mure on, kas see on võrdne konkurent sellega, mida me nägime juba eelmisel aastal," küsis ta. Jennifer Lopez vastas, et seda see etteaste kindlasti oli.

Sajast punktist kogus paar 90,7 ning pääses seega edasi järgmisesse vooru.

"World of Dance" on tantsusaade, mis oli esimest korda eetris eelmise aasta 30. mail. Esimese hooaja võitis Pariisist pärit duo Les Twins. Praegu on käimas saate teine hooaeg, mida juhib näitleja ja tantsija Jenna Dewan.

Alisa Tsitseronova on Eesti ning Joseph Tsosh Kreeka tantsija ja koreograaf. Alisa käe all on valminud ka üks Eesti Tantsib kampaania tantsudest.