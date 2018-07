Tšehhi eurolaulja Mikolas Josef loodab Eesti fännidele nii mõndagi trikki laval näidata

22-aastane Josef alustas oma karjääri tänavamuusikuna, kuid võitis maikuus juba südameid Eurovisioonilaval, esitades lugu "Lie To Me", millega pälvis finaalis kuuenda koha.

Laulja ise on kiirelt arenenud karjäärist samuti veidi hämmingus. "Ausalt, mulle tundub, et pole olnud veel aega seedida ja peegeldada kõike, mis on minu elus viimastel aastatel toimunud," rääkis Mikolas ERR Menule. "Samas olen ma iseseisvalt töötanud juba kaheksa aastat, nii et ei saa öelda nagu oleks see kõik sündinud päris üleöö," lisas ta.

"Eurovisioon on tohutult suur telesaade. Ma ei mõistnud seda tegelikult enne, kui ise kohale läksin ja kõike oma silmaga nägin. Ausalt öeldes sel hetkel, kui laval seisad, sa ei saa aru, et kaamerate taga istub tegelikult 200 miljonit inimest. Sellist arvu on raske isegi ette kujutada," kirjeldas Josef oma emotsioone eurolavalt.

"Lie To Me" lavanumber hõlmas lisaks saksofonidele ja tantsijatele ka mitmeid Josefi enda sooritatud saltosid jm ning ühe proovi käigus suutis laulja oma selga vigastada nii tõsiselt, et arstid keelasid selgesõnaliselt poolfinaalides ja finaalis kõik taolised trikid ära. "Keelasid jah, aga ma tegin seda ikkagi," naeris Mikolas. "Tunnen end nüüd sada protsenti hästi ja loodan, et suudan ka oma Eesti fännidele nii mõndagi näidata, aga eks näis."

Fänne pole noorel lauljal mitte ainult Eestis, vaid nüüd juba kõikjal Euroopas ja kaugemalgi. Mikolas kirjeldas naerdes, kuidas üle maailma saabuvad talle šokolaadipakid. "Ma armastan oma fänne. Mäletan siiani, mis tunne on omada mitte ühtegi jälgijat ning olen seetõttu erakordselt alandlik ja tänulik."

Eesti Vabariik 100 pidustuste raames toimuv Baltic Sun festival leiab aset Narvas 18.-21. juulini.