Kuulsad eestlased proovisid surfamise kuue nädalaga selgeks saada

Valgerannas algab täna juubelit tähistav surfilaager ning festivalil on kohal ka Eesti kuulsused, kes surfamise loetud nädalatega selgeks püüdsid saada. Juba laupäeval asuvad nad võistlustulle, et näidata, kes on kuus nädala kestnud treeningute käigus kõige rohkem õppinud.

Eesti värskeim superstaar Uudo Sepp võitleb vahetult enne laupäevast võistlust seljahaigusega. "See on juba vana haigus. Järsku olime pargis, üks vale nõks ja olingi pargipingi peal kaks tundi pikali. Valus oli lihtsalt, selg lõi diskiga natuke närvi ja nüüd on tagasilöögid," rääkis Uudo ETV saates "Ringvaade".

Vigastus Uudo võistlushimu aga ära pole võtnud. "Ma olen pikali mõnda aega ja küll see valu läheb üle," uskus Uudo.

Edasi-tagasi sõitmine tuleb Uudol juba väga hästi, aga pööramisega on veel raskusi. "See kõik on inimeses kinni, kui hästi inimene suudab loogiliselt mõelda, kuidas see asi töötab," selgitas ta.

Koos Uudoga asub surfamises mõõtu proovima ka räppar Uku Arop, keda ei pidanud isegi veenma surfikoolitusele minema. "Ma ise tahtsin," tunnistas ta.

Laulja Sandra Ashilevi tõdes, et kartis enne treeningute algust külma ja märga kogemust. "Tegelikult on jahutav, mõnus ja kuiv," kiitis ta surfamist.

Sel laupäeval selgub Pärnumaal Valgeranna puhkekeskuses pärast kuut nädalat tippsportlaste käe all õppimist, kes avaliku elu tegelasest osavaimaks surfariks kuulutatakse.

Parima surfari tiitli nimel astuvad võistlustulle meelelahutusportaali juht Kertu Jukkum, superstaar Uudo Sepp, riimimeister Arop, näitlejanna Ingrid Margus, noorpoliitik Raimond Kaljulaid ja laulja ning näitlejanna Sandra Ashilevi. Viimased kuus nädalat on neid juhendanud kahekordne olümpiavõitja Ingrid Puusta, treener Matthew Rickard, kahekordne maailmameister Martin Ervin, kolmekordne Eesti meister Roland Mik, Eesti meister Gregor Schneider ning Eesti üks parimaid wave-purjelaudureid Kristjan Kiisk.

Surfilaager 2018 toimub 19.-22. juulil Valgeranna puhkekeskuses. Eesti purjelaualiidu algatatud elustiilifestivali eesmärk on esile tuua ja toetada Eesti andekaid võistlussurfareid. Parim staarsurfar selgub juba laupäeval kell 15.30.