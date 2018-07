Tänavusel Leigo Järvemuusika festivalil kuuleb ka progerokki

Põhja Konna solist Valter Soosalu tunnistab, et on olnud Erkki-Sven Tüüri loomingu austaja alates hetkest, kui ta väikese poisina elutoa nurgariiulist In Spe vinüülplaadi leidis. "See esmamulje kujundab kindlasti minu muusikamaitset siiani. On suur rõõm ja au, et saan selle muusikaga nüüd laval kohtuda. Loodan, et kontserdi kavasse lülitatud Põhja Konna muusika õigustab ennast kummardusena In Spe aegsete meistrite poole," lisab Soosalu.

In Spe sai alguse 1979. aastal ning bändi loojaks oli tunnustatud helilooja Erkki-Sven Tüür. In Spe algsesse koosseisu kuulusid veel Anne Tüür, Mart Metsala, Toivo Kopli, Arvo Urb, Riho Sibul ning Peeter Brambat.

Estonian Cello Ensemble on 6-liikmeline tšelloansambel, mida iseloomustavad eelkõige innovatiivne visioon ja põnevad koostööprojektid.

Leigo Järvemuusika on 1998. aastal alguse saanud klassikalist muusikat populariseeriv üritus, mis kombineerib klassikalise muusika suurejoonelise valgus- ja tuleetendusega maalilisel järvemaastikul Lõuna-Eestis. Festivalile pani aluse Tõnu Tamm, kelle unistuseks oli tuua kaunis muusika vaba looduse keskkonda.