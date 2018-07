Parasummeril osalejad harjutavad uueks Eesti rekordiks

Kuressaare lennuväljal ja selle kohal peetakse parasummerit ehk langevarjurite treeninglaagrit. Tänavuse laagri eripära on see, et harjutatakse uue Eesti rekordi püstitamiseks ning sõjaväelastest langevarjurid treenivad maailmameistrivõistlusteks Ungaris.

Eesti langevarjurite eesmärk on üle lüüa seni kehtiv rekord, kus õhus korraga 28 langevarjurit kujundeid moodustasid. Kuressaares toimuval 19. Parasummeril valmistutaksegi järgmise aasta jaanuaris Floridas tehtavaks rekordhüppeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See natuke meenutab tantsupidu - meil on kindel kujund, mille me enne maa peal läbi harjutame ja üleval võtame siis 40 inimest kätest-jalgadest kinni ja peame seda kujundit hoidma vähemalt viis sekundit," selgitas Eesti langevarjuklubi instruktor Kaido Raudvere.

Kohal on auväärsete kogemustega langevarjutreener Pete Allum Inglismaalt, kes ise teinud suurusjärgus 32 000 hüpet ja usub, et eestlased purustavad oma senise rekordi.

"Meil on siin kogenud langevarjurid. Raskeim on tuua õhus grupp organiseeritult kokku, et nad oleksid kõik ühes kohas ja ühel ajal, et rekordit purustada," rääkis Allum.

Ja kui eestlastel see õnnestuks, oleksime jälle kõvad tegijad. "Kindlasti oleksime paremad Jaapanist, Portugalist, Lätist, Leedust. Me oleksime auväärsel keskmisel kohal kuskil. Aga arvestades rahvaarvu, oleme me kindlasti TOP-is," ütles Raudvere.

Ka sõjaväe langevarjurid harjutavad Parasummeril, et minna esmakordselt kolme nädala pärast Ungarisse sõjaväelastest langevarjurite MM-ile. Neil on vaja selgeks saada jällegi teistsugused trikid.

"Neli langevarjurit hüppavad korraga välja, kaameramees lisaks ja 35 sekundi jooksul tuleb võimalikult palju etteantud punkte keerata," selgitas Raudvere.

Kokku on Kuressaare Parasummeril kohal 180 langevarjurit 15 riigist.

"See on 400-500 hüpet päevas ja üheksa päevaga võib meil umbes 3500-4000 hüpet tulla," sõnas Eesti langevarjuklubi instruktor Eveli Loorits.