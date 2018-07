Karl-Erik Taukar: inimesed on EDM-ist räigelt väsinud

"Täiesti äratuntav ja omapärane laine on käimas. See on minu meelest hea, et näiteks Nublu on Soundcloudist tõusnud ka raadioeetrisse ja Youtube'i ja mujale mainstreamimatesse meediumitesse ka," arutles Taukar Raadio 2 hommikuprogrammis.

Ta tõdes, et ei ole küll mingeid analüüse lugenud, aga on bändiliikmetega arutanud, et muutus muusikapildis on tulnud EDM-i senisest ülekaalust. "Võib-olla on asi selles, et inimesed on EDM-ist räigelt väsinud. See on tegelikult tore, sest ma ütlen ausalt, ma kohati selle voxi sample'i väänamise musaga ei suutnud suhestuda ja mingil hetkel sain aru, et seegi on laine, aga see laine lihtsalt kestis hea viis-kuus aastat. Nüüd on sellele täiesti mõnus, adekvaatne ja värske uus suund," on Taukar rahul.

Taukar ise tuli kevadel välja singliga "Salaja", mis valmis juba 2016. aastal, kui plaadi salvestamine juba lõpule oli jõudnud. "Kui meil need demod olid koos, tundsime, et üks lugu on nagu puudu, et midagi tempokat võiks olla sellel plaadil veel. Siis Kammiste oli tegelikult initsiaator sellel lool, ütles, et tal on selline riff, mängis selle refrääni riffi ette ja tal oli mingi salmikäik ka olemas. Siis me hakkasime tegema," kirjeldas Taukar.

15 minutiga kirjutas Taukar ise 85 protsenti loo sõnadest. "Mind aitas mu pruut nende sõnade kirjutamisel. Ma läksin pärast koju ja siis vaatasin, et mõned read on veel kahtlased ja kuidagi tema abil tegin need paremaks," meenutas Taukar.

Loo kuulas hiljem üle Stig Rästa, kes lisas loole veel omapoolsed täiendused. "Hästi mõnus protsess oli seda lugu teha, ei olnud nagu punnitamine," ütles ta ja lisas, et bändiga kirjutatud lood ei vajagi üldiselt punnitamist. Higi ja vaeva nõudev töö on miksimine, et kõik ideed kostuksid ka läbi kõlari.

Paljud ei mäletagi enam, aga Karl-Erik Taukari üheks esimeseks muusikamaastikul silmapaistvamaks kollektiiviks oli John4. "John4 oli esimene, millel olid tõsisemad ambitsioonid. Selline drive oli teha asja professionaalselt. Ma mäletan, et meil mingi kuu oli John4-iga 15 proovi ja siis olid backilauljate proovid. Sellel bändil oli selge plaan, et nüüd hakkame tegema ja hakkame tegema kõvasti," meenutas Taukar, kuidas muusikutee tema jaoks tõsisema suuna võttis.

Taukar oli seni mänginud bändides, kus võeti asja rahulikult ja tulevikule väga ei mõeldud. "Seal ma esimest korda kogesin, kui kogu bänd tahab teha hästi ja professionaalselt," tõdes Taukar, kes osales umbes samal perioodil ka TV3 superstaarisaates.

Nüüd on Taukar muusik, kelle laulude sõnu oskavad tuhanded eestlased kaasa laulda ning kes on end tõestanud ka andeka saatejuhina. Kui võrrelda nende rollide erinevust, on Taukari sõnul saatejuhitöö kindlasti lihtsam. "Kui sa juhid saadet, ei pea sa enda ihuga kõige eest vastutama, sest sa oled lihtsalt saatejuht. Sulle on antud see roll ja sa üritad seda võimalikult hästi ära teha. Kui sinu nägu ja nimi pannakse plakatile, siis inimesed kirjutavad kogu selle asja sinu nime juurde," selgitas Taukar.

Inimeste tähelepanust Taukar veel väsinud ei ole ning kavatseb tähelepanu keskpunktis olla nii kaua, kuni tunneb, et tal on muusikaliselt midagi öelda. "Kui inimesi on plats täis, pakub ka väljaspool kontserdiplatsi artist neile huvi. See on kõik suhteliselt loogilises seoses ja oleks silmakirjalik olla välise tähelepanu pärast solvunud ja samal ajal eeldada, et plats tuleb inimesi täis," põhjendas Taukar ja lisas, et Eesti avalikkus unustab kuulsused üsna ruttu.

"Arvestades Eesti rahva hetketeadvust või mälu, olen ma tähele pannud, et on võimalik üsna ruttu ka Eestis pildilt kaduda. Kui sa näiteks aasta aega ei tee mitte midagi ja järgmine hetk sa avastad, et sind on tegelikult suhteliselt ära unustatud," selgitas ta.