"Ajujaht" kolib uuel hooajal TV3

Kuivõrd tasuta maakonnaliinid pole mõeldud lõbureisideks, on nendega keeruline Eestile tasuta ringi peale teha. Lisaks pole see kuigi hea tervisele ega suvemõnude nautimiseks. Anette Parksepa ja Merit Maaritsa ebamõistliku eksperimendiga saab tagantjärele kaasa reisida hoopis videoreportaaži vahendusel, limpsides ise konditsioneeriga toas jäätist.

Kahekordne Norra eurolaulja Alexander Rybak esineb sel reedel Narvas Baltic Sun festivalil. Mitmel korral varem Eestis esinenud muusik tõdes, et tahaks siia ikka ja jälle tagasi tulla ning unistab sellest, et laulab kunagi duetti Elina Nechayevaga.

Seega näeb uuest hooajast uusimaid äriideid TV3 ekraanil. Saatejuht Kristo Eliase asemel astub üles hiljuti päevapealt Kanal2 "Radarist" lahkunud Marii Karell. See pole sugugi esimene kord, kui naine "Ajujahiga" seotud on, kuna aastaid tagasi oli ta ETV-s saatejuht Urmas Vaino kõrval saate toimetaja.

"Ajujahi" näol on tegemist äriideede konkursiga, mille on ellu kutsunud EAS.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel