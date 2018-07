Cliff Richard võitis kohtus BBC-d

Kuivõrd tasuta maakonnaliinid pole mõeldud lõbureisideks, on nendega keeruline Eestile tasuta ringi peale teha. Lisaks pole see kuigi hea tervisele ega suvemõnude nautimiseks. Anette Parksepa ja Merit Maaritsa ebamõistliku eksperimendiga saab tagantjärele kaasa reisida hoopis videoreportaaži vahendusel, limpsides ise konditsioneeriga toas jäätist.

Kahekordne Norra eurolaulja Alexander Rybak esineb sel reedel Narvas Baltic Sun festivalil. Mitmel korral varem Eestis esinenud muusik tõdes, et tahaks siia ikka ja jälle tagasi tulla ning unistab sellest, et laulab kunagi duetti Elina Nechayevaga.

Fännid tähistasid Richardsi võitu Londonis kohtumaja ees, lauldes muusiku hitti "Congratulations" ("Õnnesoovid"). "Need on suurepärased uudised," kommenteeris Richard kohtu otsust.

Kohtunik Justice Mann otsustas, et BBC rikkus juhtunut kajastades Richardi privaatsust tõsisel ja sensatsiooni taga ajaval moel. Kohtunik lükkas tagasi BBC kaitsjate väited, et juhtunut kajastati ajakirjandus- ja sõnavabadusele kohaselt.

