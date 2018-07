Alexander Rybak ERR-ile: Elinaga dueti laulmine oleks unistuse täitumine

Kahekordne Norra eurolaulja Alexander Rybak esineb sel reedel Narvas Baltic Sun festivalil. Mitmel korral varem Eestis esinenud muusik tõdes, et tahaks siia ikka ja jälle tagasi tulla ning unistab sellest, et laulab kunagi duetti Elina Nechayevaga.

"Ma arvan, et Eesti on väga armas riik, kus Ida-Euroopa kohtub Lääne-Euroopaga. Nii ajalooliselt, aga ka selle poolest, kuidas inimesed käituvad. Norrakana, kes on sündinud Valgevenes, oskan ma seda väga hinnata ja tahan reisida Eestisse nii palju kui võimalik," ütles Rybak ERR Menule.

Laulja, helilooja, viiuldaja ja pianist oskab hinnata ka Eesti klassikalise muusika talente. "Ma väga tahaks anda kontserdi koos Eesti klassikaliste muusikutega ükskord. Mind väga võlus imeline Elina Nechayeva. Ma arvan, et tema ja tema hääl tegid Eesti tänavusel Eurovisioonil uhkeks. Kui me saaksime koos esineda, oleks see unistuse täitumine," rääkis Rybak, kes laulis ennast tänavusel Eurovisioonil 15. kohale palaga "That's How You Write A Song".

Vahetult pärast Eurovisiooni suundus muusik mandlioperatsioonile ning Narva kontsert on tema esimene ülesastumine pärast juunis toimunud lõikust. "Mul on olnud viimastel aastatel probleeme väsimuse ja nõrga tervisega, ka Eurovisiooni ajal. Ja kuna ma Eurovisiooni ei võitnud, oli mul lõpuks aega lõikusele minna," selgitas Rybak.

Laulja tunnistas, et hääl pole tegelikult ikka veel täielikult taastunud, aga Eestis esinemist ta ei pelga. "Mul on mõned raskused, aga ma usun, et publik aitab mul laulda, kui ma puhkust vajan. Ma arvan, et Narva on ideaalne linn, kus pärast operatsiooni esimest korda jälle esineda proovida, sest Eestis on nii palju armastust ja tuge," kiitis Rybak.

Rybaki energilist kontserti saab nautida juba reedel, 20. juulil Narva linnuse hoovil. Eesti Vabariik 100 pidustuste raames toimuv Baltic Sun festival kestab 18.-21. juulini.