Roosilehte ei häirinud ei Guns N' Rosesi kontserdi pikkus ega prügi hulk

"Kontsert oli suur. Oli suureks tehtud," võttis Roosileht oma muljed kokku. Kuigi kritiseeritud on kontserdi liigset kitarrikesksust ja kestvust, leidis Roosileht, et kui lavale on lastud Slash - üks legendaarsemaid kitarriste läbi aegade, oleks patt tema arvelt aega kokku hoida. "Põhimõtteliselt oleks võinud seda kontserti võtta ju ka kui Slashi kontserti," lisas ta.

Lisaks spekuleeris Roosileht, et ehk olid pausid ja kitarrisoolod nõnda pikad selleks, et Guns N' Rosesi 56-aastane laulja Axl Rose saaks oma häält hoida. "Ta hääl ei ole nii särav ja sädelev ja kriiskav nagu ta oli 90ndatel". Mehe hinnangul said aga kõik hitid siiski ära mängitud ning show antud. "Mina küll annan andeks, et see kontsert kippus kohati venima," sõnas Roosileht.

Meenutades oma esimesi kokkupuuteid bändiga, tõdes Roosileht, et 1990ndatel mängis ta diskorina nende lugusid tantsuks. "Neid lihtsalt küsiti." Samas nautis Roosileht Guns N' Rosesi muusikat ka vabast ajast, kuivõrd "see oli ikka väga kvaliteetselt tehtud".

Esireas, kus Roosileht ise viibis, kohtas ta pigem vanemaid, kuid seda pühendunumaid fänne, kes olid koos Guns N' Rosesiga üles kasvanud. "Juba bussis oli esimene neiu, kellel oli see silinder (Slashi ikooniline torukübar - toim) peas. Ma mõtlesin, et väga tore."

Lauluväljakule jäetud ja meedias furoori tekitanud prügi Roosilehte ei häirinud. "Seda prügi jäi sinna muidugi maha. Pärast igat kontserti jääb, mis siis nüüd on. Tuba koristatakse ära siis, kui suur pidu on möödas," lausus Roosileht lõpetuseks.