Euroopa noorte moedisainerite konkursi võitis eestlane Cärol Ott

27. juulil astub Tallinnas Sweet Spot festivalil teiste hulgas üles ka Rootsist pärit elektroonilist popmuusikat viljelev ansambel Little Dragon. Helistasime bändi trummarile Erik Bodinile, et pärida, mida ta arvab eelseisvast kontserdist ja muusikast üldisemalt.

"Kui tsiteerida Giovanni Ottonello loengut Kiievis, siis tänapäeva maailmas ei piisa ainult ägeda kollektsiooni loomisest. Sellel peab olema ka hea lugu, mis puudutaks kandjat," sõnas noor moelooja. Ott hindab show korraldust ja taset väga kõrgeks: "Mul on suur au, et sain koos Annika Kiidroniga konkursil Eestit esindada ning võidu koju tuua. Olles alles noor disainer, soovin veel ennast arendada ja edasi õppida, ning see auhind aitab sellele tublisti kaasa."

Tänavu Eesti kunstiakadeemia moedisaini eriala lõpetanud Cärol Ott osutus kollektsiooniga "KÕIK ON TROIS!" rahvusvahelise žürii hinnangul konkursi võitjaks. Ta pärjati 10 000 dollari suuruse toetusega oma brändi arendamiseks ning Europeo di Design ülikooli suvekursusel osalemiseks. Ott usub, et võidu tõi talle kollektsiooni lugu ja tehnikad, mida oli rõivaid luues kasutatud.

