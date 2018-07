Eeva Esse asub tööle "Radari" toimetusse

Esse alustas 2012. aastal "Aktuaalses kaameras" majandusuudiste toimetajana ning on viimastel aastatel töötanud Raadio 2-s "Agenda" saatejuhina.

"Mõistagi ei lahku ma ERR-ist kerge südamega, sest see on olnud minu töiseks koduks viimased kuus aastat. Hindan kõrgelt ja tänan kõiki oma kolleege, kelle kõrval olen saanud võimaluse areneda ja teha tööd, mida armastan," kommenteeris Esse ERR Menule, lisades, et telesaatega liitumine on tema jaoks väga põnev väljakutse.

"Radar" on suve jooksul läbinud palju muudatusi. Kõigepealt lahkus peaprodutsendi ja saatejuhi kohalt Marii Karell ning koos temaga ka "Radari" tegevprodutsent Siim Männik, kes on ühtlasi Karelli abikaasa. Samuti lahkusid Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv.

Juuli alguses selgus, et "Radari" uueks peatoimetajaks saab Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt.