Bert Prikenfeld muusikamaailma lähitulevikust: see on miljoniküsimus

Mitmel korral Eesti aasta produtsendiks nimetatud DJ Critikal ehk Bert Prikenfeld rääkis muusikamaastiku tulevikust ning tõdes, et raske on ennustada, mis lähiaastatel ilma hakkab tegema.

5Miinuse, Reketi, Liis Lemsalu ja paljude teiste Eesti artistide muusika taga olev Prikenfeld on DJ-ametiga tegelenud umbes 1996. aastast saati, vahendas Raadio 2 hommikuprogramm.

Eesti Ekspressi hiljuti avaldatud muusika edetabelis 20 loost kümme on just Prikenfeldi stuudiost läbi käinud. "Kõige suurem nipp on see, et ma olen lihtsalt suur muusikafänn. Ma olen eluaeg kuulanud erinevat musa ja DJ-na on ka seda ette tulnud," rääkis Prikenfeld, kes on mänginud väga erinevaid žanre.

Mitmete hittide taga seisev muusik tunnistas, et hitivalemit tegelikult pole ning lugude edu taga on pahatihti hoopis hea turundus. "Ühtset vastust ei ole. Reket käis eile mul stuudios, siis me veits rääkisime samal teemal ja päris tihti satubki nende teemade otsa teiste muusikute ja artistidega ka. Pole olemas sellist üht kindlast asja, peab olema lihtsalt potentsiaalne singlilugu," rääkis Prikenfeld lugude edust.

Tema sõnul on praegusel internetiajastul eriline seegi, et lugu ei pea üldse olema popp raadios. "Täna on ikkagi see, et sa paned loo üles ja su lugu raadios ei mängitagi nii palju, aga miljonid inimesed klikivad seda näiteks Youtube'is," selgitas ta.

Kuigi muusikatulevikku on mehe sõnul raske ennustada, usub ta, et urban-muusika hakkab üha enam mõju näitama. "Kui USA-s käib mingisugune laine ära, siis see jõuab siia järele," põhjendas ta. Lisaks usub Prikenfeld, et elektrooniline tantsumuusika jätkab ka hingitsemist. "See on miljoniküsimus. Ma ei tea seda, mis järgmiseks juhtub, aga see võiks olla põnev kooslus. Mulle hullult meeldivad miksid erinevatest žanritest, need on värskendavad. Ma loodan, et midagi täitsa uut juhtub või vana tuleb tagasi värvikamas kuues," ütles Prikenfeld.