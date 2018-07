Fotod: Guns N' Roses meelitas lauluväljakule 60 000 inimest

Kontserdi korraldaja ütles ERR-ile, et esmaspäeva õhtul oli lauluväljakul ca 60 000 inimest.

Tegemist oli oodatud suurusjärguga ning mingeid täpsemaid arve veel teada pole.

Guns N' Rosesi taasühinemisturnee "Not In This Lifetime" sai alguse 2016. aastal ning selle kontsertidest on jõudnud osa võtta juba mitu miljonit inimest. Eestisse jõudis bänd esimest korda.