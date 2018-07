Galerii: Tallinna lauluväljak mattus Guns N' Rosesi kontserdi järel plastprügi alla

Jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur loodab, et inimesteni hakkab üha enam jõudma sõnum, et plastiktooteid võiks tarbida nii vähe kui võimalik, sest prügiprobleem on kogu maailmas võtmas tohutuid mõõtmeid, vahendas ETV saade "Ringvaate".

Kanguri sõnul on plastikut meie ümber kolossaalselt palju ning üha suurem osa sellest jõuab ka merre. Seetõttu on ka paljud ettevõtted mitmetest plastiktoodetest üldse loobunud. "Me peamegi otsima plastikule järjest alternatiive. Plastik teeb meie elu hästi mugavaks. Meil ei ole võimalik poes käia nii, et seal poleks toitu plastikusse pandud," selgitas Kangur, kelle sõnul on prügiprobleem inimesi tapmas.

Üks negatiivsetest näidetest on nafta baasil loodud plastikust joogikõrred. "Joogikõrred on üks näide asjast, mida meile tegelikult vaja ei ole, aga mis on mõnus ja nunnu asi, millega on hea kokteili limpsida. Kas meil seda tegelikult ka vaja on," tõi Kangur näite, viidates, et joogikõrt kasutatakse maksimaalselt pool tundi ja visatakse seejärel minema.

Kangur rõhutas, et me ei saa olla kindlad ka selles, kuidas plastik inimeste tervisele mõjub. "Inglismaal on näidatud uuringutega, et nendes jõgedes, mis on kõvasti plastikuga saastunud, on kahepaiksetel ehk konnadel ja kaladel isaste loomade hulk tunduvalt väiksem. Nendel isastel on muundunud suguelundid ja nad on sigimisvõimetud. Me ei saa öelda, et plastik on seal ainus, seal on väga palju muid asju ka," ütles Kangur ja rõhutas, et plastiku kahjulikkuse mõju võib avalduda alles mitme põlvkonna järel.