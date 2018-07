Tihe ajagraafik: Ago Anderson ütles BBC-le ära

Kuigi Anderson rääkis "Vikerhommikus", et peab veel õppima pakkumistele äraütlemist, on tihe ajagraafik loonud ise sellele sobiva pinnase. "Mulle pakuti eile BBC seriaali osa, ma olin nii erutatud, võtted oleksid Budapestis. Aga näed, ei saa minna, oleme Iklas hoopis," naeris Anderson.

Tükis "Piiri peal" mängib ta koos Jan Uuspõlluga ning selle autorid on mõlemad mehed ise. Lavastus "Piiri peal" räägib alkoholist ning etendub sümboolselt Läti piiri ääres Ikla külas.

Anderson naeris, et paljud publiku hulgast käivad enne etendust Lätist läbi, et odavat alkoholi kaasa osta, teised jooksevad üle piiri aga kohe pärast etenduse lõppu. "Kui oli lõpuaplaus, siis mõned tuiskasid minema. Me ei küsinud, aga ilmselt, et jõuda veel poest läbi," naeris ta.

Anderson tunnistas, et on isegi Lätis alkoholi käinud ostmas. "Ma ostan sellepärast sealt teatud kaupu, et seal on lihtsalt poole odavam. Ma ei tea, kas ma nüüd sellepärast hakkaksin sinna sõitma, see on iseküsimus, mul ei ole nii suuri koguseid võib-olla vaja. Selle oma rahulduse ma saan siit poest ka kätte," põhjendas ta.

Piiripealseid alkoholipoode võrdleb Anderson Jan Uuspõllu sõnade järgi šokolaadipoega. "Seal on see väike oht, et selles uhkes poes võid sattuda eufooriasse. Nagu Jan ütles, et kui ta väiksena unistas, et saaks šokolaadimajja siseneda ja süüa nii palju kui jõuab, siis praegu on see võimalus," tõdes Anderson.

Lisaks etendusele oli Anderson hõivatud "Klassikokkutuleku" viimase osa võtetega ning vabu päevi mees sel suvel nautida pole saanud. Filmi võtteperiood lõppes mõne nädala eest. "Ma ei lase seda mõtet endale ligi, et olen väsinud, nüüd on halb ja tahaks magada. Praegu on hea hetk ja sisemine põlemine toimub täiega," kiitis Anderson.

Ärevus uue filmi ees on Andersoni sõnul ikka olemas, hoolimata sellest, et kaks esimest osa olid Eesti kinodes tõelised menukid. "Tavaliselt on nende järgedega nii, et nad kipuvad natuke kehvemad olema või on ootus nii suur ja tuleb väike pettumus. Oli kuidas oli nende eelnevate osadega, aga ma tõsiselt naersin seda kolmandat osa lugedes," tõdes Anderson, keda suutis viimase filmi stsenaarium tõsiselt üllatada.