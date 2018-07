Mõisateater toob Lauri Nebeli üle pika aja teatrilavale

Lavastaja Üllar Saaremäe käe all tuuakse Neeruti mõisas sel suvel publiku ette lavastus "Pargivaht". Ühe peategelasena astub üles menufilmis "Siin me oleme" Timmut mänginud Lauri Nebel, keda on viimastel aastatel teatrilaval vähe näha saanud.

"Ega ta suurem paus ei olegi olnud, ma olen kogu aeg kitarr kaenlas, mantel üle õlgade. Nii kui kutsutakse, lähen," rääkis Nebel. Ta lisas, et näitlemine on tal tõeliselt hinges. "Artist sureb ikka jalad ees laval," ütles ta.

Saaremäe selgitas, et Nebeli roll on olla tükis pargivaht, kelle vanust ei tea keegi, aga kes mäletab mõisahärrasid tänapäevani välja. "Tal on needus peal ja peab jääma pargivahiks nii kauaks, kuni kaks noort leiavad ühise südame, abielluvad ja siis saab ta oma needusest lahti," selgitas Nebel.

Saaremäe sõnul on koostöö peagi 70. sünnipäeva tähistava Nebeliga igati meeldiv. "Ta on täisvormis ja mul on väga suur lust temaga koostööd teha," kiitis Saaremäe.

Saaremäe rääkis, et ise aasta otsa vabakutselisena töötades tundis ta, et võiks teha midagi, mida elus veel tehtud pole. Ettepaneku lavastuseks tegi talle mõisahärra Ander Ild. "Ma mõtlesin, et teeks midagi suurt ja nii see mõisateatri idee alguse sai," selgitas lavastaja.

Ander Ild tõdes, et ei jõua esietendust ära oodata, sest pole ise veel "Pargivahi" käsikirja läbi lugenud. Mõisas toimuval hoiab silma peal ka mõisapreili Elisabeth Emmi, kes on saanud nime mõisa viimase mõisapreili järgi. "Tal on väga huvitav ajalugu ja keeruline elukäik. Ta kuni sõja keskpaigani mõisa eest võitles, et see jääks nende omandusse," rääkis mõisahärra Ander Ild mõisa ajaloost.

Toomas Kalli "Pargivaht" on suvelavastus, mis sööstab läbi Neeruti mõisas ja selle ümbruses toimunud põnevate ajalooliste ja ootamatute sündmuste.

Kaks noort teatritegijat kohtuvad pargivahiga, kes teab ja mäletab rohkem kui inimvõimetele kohane. Avatud meelel on ta valmis noori nende tegemistes aitama ning juhendama, kandes endas saladust, mille avalikuks tulekut ta pelgab. Piiskop Albert, Buxhöwdenite väärikas suguvõsa, Kreutzwald ja tulesurma määratud nõiad on vaid mõned tegelased, kellega Neeruti mõisapargis kohtutakse.

Osades Ines Aru, Lauri Nebel, Ülle Lichtfeldt, Karl Robert Saaremäe, Henessi Schmidt, Margus Grosnõi, Indrek Apinis jt.

Mõisateatri esimene lavastus "Pargivaht" esietendub 27. juulil.