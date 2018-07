Guns N' Roses'i fännid kogunesid Tallinna lauluväljaku juurde juba hommikul

Aasta üks suuremaid kontserte meelitas lauluväljakule kümneid tuhandeid fänne nii Eestist kui ka välismaalt. Ürituse piletihinnad ulatusid 80 eurost 1000-ni välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paljud olid parema vaate nimel saabunud väravate taha tunde varem ning nende kõigi puhul oli märgata üht - seljas Guns N' Roses'i fänniriided ja bänditeemalised tätoveeringud.

"Axl Rose'i tatoveering nagu näete. Ma olin eelmine aasta ka kontserdil Hämeenlinnas Soomes," rääkis Samuli.

"Ma arvan, et nende muusika on lihtsalt väga hea poweriga ja neid on hea kuulata ja kontsert on alati väga hea. Rokikontserdid on kõik alati väga head kaasa elada," ütles Kerli.

Guns N' Roses on USA üks läbi aegade edukamaid bände, müües 100 miljonit albumit terves maailmas.

Leedust saabunud Agnė tuli värava ette ootama juba kell kaheksa hommikul.

"See on raske küsimus, aga kui ma neid esimest korda kuulsin, nad puudutasid mu südant ja sellepärast ma armastan neid, ma armastan nende muusikat, tõesti armastan," rääkis Agne, miks ta Guns N' Roses'i muusikat armastab.

Kontserdi peapromootor Eva Palm ütles Eesti Ekspressile antud usutluses, et bändi on Tallinnasse meelitatud juba 2007. aastast.