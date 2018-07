Baltic Sun festivalil randub luksusjaht, mis kuulus Johnny Hallydayle

Baltic Suni jazzijahi pardal esineb Eesti esimene gypsy-jazz trio Titoks (19. ja 20. juulil) ning Susanna Aleksandra ja Holger Marjamaa (21. juulil). Luksusliku varustusega laev, mis hakkab sõitma Narvast mereäärsesse Narva-Jõesuusse ja tagasi, on varem kuulunud Prantsusmaa Elvis Presleyks nimetatud Johnny Hallydayle. VIP-jahi pardal on Cannes'i festivalil pidutsenud nii mõnigi filmitäht eesotsas Johnny Deppiga, kes korraldas jahi peal "Kariibi mere piraatide" järelpeo.

Rattarongkäik mööda Narva linna marsruudil CNG tankla Narva linnus algab kell 20.00. Rongkäik suundub linnuse väravast sisse ja kõik rattarongkäigul osalejad saavad jääda avagaalat nautima.

Samal ajal rattarongkäiguga saabub Narva sadamasse pidulikult jazzilaev Mojito. Mõlemat sündmust filmitakse ja kuvatakse Narva linnuse hoovis rippuvatele ekraanidele.

Festivali külalised on oodatud festivali alale 18. juulil juba alates kell 18.00, et mõlemale sündmusele ekraanide vahendusel kaasa elada.

Kell 21.00 toimub festivali lipu heiskamine ja kõlavad avakõned, sellele järgneb suurejooneline gaalakontsert. Gaala esimese osa kunstiline juht, maailmakuulus dirigent Kristjan Järvi, toob kokku Eesti säravaimad popi, elektroonika, roki ja klassikaliste hoovuste muusikud. Noëp, Erki Pärnoja, keelpillikvartett Prezioso ja Sander Mölder astuvad Narva linnuse lavale gaala esimeses osas. Teises osas austab festivali lava ka legendaarne Anne Veski, kes esitab oma kustumatuid hitte.

"Baltic Sun festivali eesmärk on luua keset lühikest Eestimaa suve neli rõõmsat päeva täis päikeselist muusikat ja elamusi ning tuua kokku rahvast igast ilmakaarest. Stiililiselt kostub muusikat popist rokini, folgist jazzini ja indiest bluusini. "Läänemere päike" on muusika ja rõõmu festival, kuhu on oodatud kõik, kes naudivad head muusikat, põhjamaa suve ja ehedat melu," ütles festivali peakorraldaja Oleg Pissarenko ja lisas, et esimene Baltic Sun on sünnipäevakink Eestile 100. juubeli puhul ja toimub EV100 pidustuste raames.

Festivali ajal rõõmustavad publikut teiste seas sellised artistid nagu Alexander Rybak Norrast, Mikolas Josef Tšehhist, Astro'n'out Lätist, Maia Hirasawa Rootsist, Erja Lyytinen Soomest, Bravo, Billy's Band ja The Crossroadz Venemaalt, Daddy Was A Milkman ja Justinas Jarutis Leedust, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist. Kogu festivali vältel toimub Narva tänavatel, promenaadil ja parkides palju põnevat näitustest tantsuetteasteteni ja pop-up kohvikutest laste mängupesadeni.