Kõik laulud üheskoos: need ABBA hitid kõlavad "Mamma Mia!" uues filmis

"Mamma Mia!" on tagasi filmiga "Mamma Mia! Here We Go Again", kus kõlavad ABBA unustamatud hitid Hollywoodi staaride esituses.

Uues filmis jõuavad kinolinale ka mõned ABBA vähemtuntud palad nagu "When I Kissed The Teacher" ja "Kisses of Fire", kuid fännid ei jää ilma ka maailmakuulsatest paladest "Mamma Mia", "Dancing Queen" ja "Waterloo".

Oscarivõitja Meryl Streepi esituses kõlab filmis kolm pala. Fännid arvavad, et lugu pealkirjaga "The Day Before You Came" võib viidata mõne tegelaskuju surmale.

Kuula kõiki filmis kõlavaid ABBA hitte:

"When I Kissed The Teacher"

esitavad: Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies and Celia Imrie

"I Wonder (Departure)"

esitavad: Lily James, Jessica Keenan Wynn ja Alexa Davies

"One Of Us"

esitavad: Amanda Seyfried ja Dominic Cooper

"Waterloo"

esitavad: Hugh Skinner ja Lily James

"Why Did It Have To Be Me?"

esitavad: Josh Dylan, Lily James ja Hugh Skinner

"I Have A Dream"

esitavad: Lily James

"Kisses Of Fire"

esitavad: Panos Mouzourakis

"Andante, Andante"

esitavad: Lily James

"The Name Of The Game"

esitavad: Lily James

"Knowing Me, Knowing You"

esitavad: Jeremy Irvine, Lily James, Pierce Brosnan ja Amanda Seyfried

"Angel Eyes"

esitavad: Christine Baranski, Julie Walters ja Amanda Seyfried

"Mamma Mia"

esitavad: Lily James, Jessica Keenan Wynn ja Alexa Davies

"Dancing Queen"

esitavad: Colin Firth, Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Julie Walters ja Pierce Brosnan

"I've Been Waiting For You"

esitavad: Amanda Seyfried, Christine Baranski ja Julie Walters

"Fernando"

esitavad: Cher ja Andy Garcia

"My Love, My Life"

esitavad: Amanda Seyfried, Lily James ja Meryl Streep

"Super Trouper"

esitavad: Cher, Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Andy Garcia, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Josh Dylan, Jeremy Irvine and Hugh Skinner

"The Day Before You Came"

esitavad: Meryl Streep

"Mamma Mia" teise osaga on liitunud suurem osa näitlejaid, kes mängisid ka esimeses filmis. Uus linateos keskendub Meryl Streepi kehastatud Donna tegelaskujule nooruses, keda kehastab Lily James. Donna ema rollis astub filmis uue tegelasena üles Cher.

"Mamma Mia! Here We Go Again" jõuab Eestis kinodesse sel nädalal.