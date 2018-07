Koomik Sacha Baron Cohen tögab uues pöörases sarjas USA poliitikuid

Uus saatesari tehti avalikuks möödunud nädalal ning kannab nime "Who is America?", vahendasid USA Today, Mother Jones, Daily Beast (SIIN ja SIIN) ja Guardian.

Lõik seriaali esimesest episoodist jõudis striimimiskanalitesse laupäeval ning pühapäeval näitas pilootosa telekanal Showtime. Nagu oodatud, tögas näitleja, kelle varasemate tegelaskujude hulka kuuluvad Ali G, Borat ja Brüno, USA poliitikuid. Seitsmeosalise sarja stsenarist ja režissöör on Cohen ise.

Esimeses osas kehastus Cohen dr Billy Wayne Ruddickiks, väljamõeldud parempoolse uudisteportaali Truthbrary.org loojak, kelle eesmärk on kukutada peavoolumeedia.

Samuti esines ta poliitikutele endise Iisraeli eriüksuslasena, kelle eesmärgiks on viia Kongressi eelnõu, mille kohaselt tuleks massitulistamiste ennetamiseks asuda relvastama ka lasteaialapsi. Cohenil õnnestus panna hämmastav hulk politikuid ja lobiste panna kaamera ees tegema avaldusi sellise plaani toetuseks.

"Who is America?" kogus meedia tähelepanu möödunud nädalal, kui selgus, et Cohen oli sarja jaoks intervjueerinud mitmeid prominentseid poliitika- ja meediainimesi.

Mitmed neist ütlevad, et said Cohenilt petta ning kunagine Alabama senaatorikandidaat Roy Moore ähvardab koomikut kohtuga. Viimati süüdistas Cohenit tüssamises kunagine asepresidendikandidaat Sarah Palin, kes nimetas Coheni valenime all tehtud pöördumisi ebaeetiliseks. Cohen omakorda saatis oma tegelaskuju nime kasutades aga Palinile kirja.