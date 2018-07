Prantsusmaa ja Inglismaa metroojaamad nimetati jalgpallurite auks ümber

Pariisi linnatranspordi juhid otsustasid Prantsusmaa võitu MM-il tähistada omamoodi. Kuus metroojaama said uued nimed, mis on pühendatud Prantsusmaa jalgpallikangelastele, vahendas The Local.

Näiteks Champs Elysées Clemenceau kannab nüüdsest nime Deschamps Elysées-Clemenceau Prantsusmaa treeneri Didier Deschamps järgi. Tema auks on nimetatud ka Notre-Dame des Champs jaam, mis kannab nüüd nime Notre Didier Deschamps.

Kuulsa kirjaniku järgi nimetatud Victor Hugo jaam kannab uut nime Victor Hugo Lloris, millega austatakse jalgpallimeeskonna väravavahti Hugo Llorisi.

Jaam Charles de Gaulle - Etoile sai uueks nimeks On a 2 Etoiles (meil on kaks tähte), mis viitab sellele, et prantsusmaa on võitnud MM-i kahel korral.

Pole selge, kui kaua jaamad uusi nimesid kandma jäävad.

Prantslased oskavad vaimukalt võitu tähistada ning kuulus Mona Lisa maal sai Louvre'i kunstimuuseumi Twitteris selga Prantsusmaa jalgpallimeeskonna vormi.

Vahva nimemuutus toimus ka Londoni metroos, kus Põhja-Londonis asuv metroojaam Southgate Tube nimetatakse Inglismaa jalgpallitreeneri Gareth Southgate'i järgi. Jaam kannab uut nime 48 tundi, teatas Sky News.

Southgate'i juhendamisel saavutas Inglismaa jalgpallimeeskond seni edukaima koha 1990. aastast, kui nad mängisid poolfinaalis Itaalia vastu. Tänavu jäi meeskond kolmanda ja neljanda koha lahingus alla Belgiale.

Jalgpalli MM jõudis Moskvas lõpule eile, kui finaalis mängisid Prantsusmaa ja Horvaatia. Pingelises lahingus pidi alla vanduma Horvaatia jalgpallimeeskond.