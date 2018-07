Kensingtoni palee avaldas südamlikud ristimisfotod prints Louisist

Cambridge'i hertsogi Williami ja hertsoginna Kate'i kolmas laps Louis Arthur Charles ristiti eelmisel nädalal privaatsel tseremoonial, vahendas Huffington Post.

Ristimisel olid kohal Kate'i ja Williami lähedased, nende seas prints Harry ja hertsoginna Meghan ning Kate'i õde Pippa Middleton ja vend James Middleton, kes poseerivad ka ametlikel fotodel.

Fotograaf Matt Holyoak pildistas südamlikud hetked üles Clarence'i majas Londonis pärast ristimistseremooniat.

Kuninganna Elizabeth II ja Edinburghi hertsog prints Philip tseremoonial ei osalenud, mistõttu pole neid ka ametlikel fotodel. Tähelepanelik silm märkab aga, et maal kuningannast on ametliku perefoto taustal.

The Duchess of Cambridge and Prince Louis in the garden at Clarence House, following Prince Louis's christening.



???? by Matt Holyoak. pic.twitter.com/GMOZDG4eaV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis's christening.



???? by Matt Holyoak. pic.twitter.com/WCx7uZqTJl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018