Vikerraadio tähistab Kadrioru 300. sünnipäeva

Avasaates, 16. juulil kell 14.05 annab ülevaate Kadrioru kujunemisloost ja selle põhjustest ajalooõpetaja Jaak Juske.

Teises saates räägib ajaloolane Toomas Hiio kroonitud ja kroonimata peadest, kes on Kadrioruga seotud. Kolmanda saate külaline on kirjandusteadlane Maarja Vaino, kes jutustab Kadriorus elanud ja tegutsenud kunstnikest ja kirjanikest.

Viimases saates räägib Kadrioru pargi juhataja Ain Järve sellest, milliseid taimi ja loomi võib pargis kohata. Saadet juhib Peeter Helme.



Lühisari "Kallis Kadriorg" on eetris esmaspäevast neljapäevani kell 14.05. Saatejuht on Peeter Helme.



Lisaks on 18. juulil eetrisse minev "Huvitaja" samuti pühendatud väärikale Kadriorule. Kell 10.05 on Krista Taime vestluskaaslane Kadrioru kunstimuusemi direktor Aleksandra Murre.



Kadrioru suurt juubelit tähistab ETV 22. juulil kell 19.45 algavas saates "Kersna kõnnib Kadriorus". See on tundeline ja nauditavalt hoogne teekond läbi kodukandi, Eesti parkide kroonijuveeli ja just sel päeval oma 300. sünnipäeva tähistava Kadrioru.

Režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.