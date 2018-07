Legendaarne mängufilm "Mehed ei nuta"  saab uusversiooni

Aastal 2019 tuleb ekraanile viiskümmend aastat tagasi tehtud komöödia "Mehed ei nuta" uusversioon. Film läheb võttesse režissöör Gerda Kordemetsa käe all ja kaasa teevad uue põlvkonna komöödianäitlejad.

"Mehed ei nuta" on üks Eesti kultusfilme, mis tänaseni on ajaproovile vastu pidanud. Sulev Nõmmiku ja Enn Vetemaa kirjutatud loo põhjal kirjutab uue filmi stsenaariumi Gerda Kordemets, kes on ka raamatu "Sulev Nõmmik: "Kui näeme, siis teretame!" autor.

"Nõmmik paigutas oma filmi tegevuse tulevikku, aastasse 1973, aimates ilmselt alateadlikult, et ta tegi nalja teemadel, mis saavad oluliseks kunagi tulevikus. Tal oli õigus. Need teemad on olulised ka täna, aastal 2018," selgitas Gerda Kordemets.

Mitte kunagi varem pole unetus olnud suurem meditsiiniline probleem kui praegu, mil see on 21. sajandi moehaiguse – depressiooni – oluline sümptom. Mitte kunagi varem pole kasutatud nii palju alternatiivravi meetodeid (kristallid, paastulaagrid, tšakrate avamine, kongiravi, soolaravi, püramiidiravi, meditatsioon, hingamine jne) kõige eripalgelisemates raviasutustes, mis asuvad kõige eraldatumates ja kummalisemates paikades. Teisalt pole mitte kunagi varem Kordemetsa sõnul peetud nii palju lugu looduses viibimisest, värskest õhust ja spordist.

Valusalt ajakohased on ka sõnad, mida ütleb välja Sulev Nõmmiku professor päris filmi lõpus: "Alustuseks tuleb muuta rannajoont." Seegi lause on aastal 2019 hoopis ajakohasem kui viiskümmend aastat tagasi. "Siis pööras jõgesid ümber ja muutis rannajoont nõukogu võim. Nüüd teeb seda meie enda ahnus ja hoolimatus," lisas Gerda Kordemets.

Uus versiooni taga seisab Apollo Film Productions. Sama meeskond alustab tänavu juuli lõpus mängufilmi "Mehed" võtteid, mis on samanimelise lavastuse edasiarendus. "Minu jaoks on need kaks filmi ka emotsinaalselt seotud, "Mehed" ja sealt edasi tuleb ju loogiliselt "Mehed ei nuta"," ütles Kordemets. Mõlemad filmid linastuvad kinodes üle Eesti aastal 2019.