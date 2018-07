Duo Maarja Nuut & Ruumi esimese singli esmaesitus toimus BBC-s

Liikuva pildi autor on Inglise filmirežissöör Benjamin Wigley, kes kasutas 16mm filmi ilmutamiseks erinevaid taimi, mis annavad lõpptulemusele unenäolise värvi ja tekstuuri.

Möödunud nädalavahetusel mängis duo Maarja Nuut & Ruum (Hendrik Kaljujärv) esimest ühist singlit Suurbritannia raadiojaam BBC Radio 6. Legendaarne DJ ja muusikaajakirjanik Mary Anne Hobbs nimetas seda "tõeliselt nõiduslikuks palaks". Saadet saab järele kuulata siit. "Kuud kuulama" kõlab minutitel 1.41–1.46.

Sel suvel annab duo Eestis kaks kontserti: 28. juulil Viljandi pärimusmuusika festivalil ning 3. augustil Intsikurmu festivalil.

Maarja Nuut & Ruum ühendab oma instrumentidega - viiul, vokaal, luuper ja elektroonika - mineviku ja tuleviku, pärandi ja sünteesi, läinud aegade kummalise intuitiivse taju ja meid ees ootava tehnoloogilise maailma. Duo on koos esinenud 2016. aasta teisest poolest, pälvides publiku ja kriitikute sooja vastuvõtu mitmel pool maailmas.

Esimese ühise albumi annab sel sügisel välja Suurbritannia plaadifirma 130701, kes avaldab peamiselt post-klassikalist muusikat, näiteks on nad teinud koostööd artistidega nagu Max Richter, Hauschka, Set Fire To Flames. 130701 kuulub plaadifirma FatCat Records alla, mis tegutseb aastast 1989; nende muusikavalikusse kuulub post rock, indie, minimal techno, noise jm, olles avaldanud näiteks Sigur Rósi, Animal Collective'i jpt loomingut.

Maarja Nuut on laulja ja viiuldaja, kes välja andnud kaks albumit: "Soolo" ja "Une meeles". Mõlemad on toonud talle rohkelt publikut ning mitmeid auhindu.

Hendrik Kaljujärv on loonud hulgaliselt helikujundusi ja muusikateoseid teatrilavastustele, näitustele ja filmidele, ühtlasi on ta lavastaja ja etenduskunstnik. Ta on võitnud auhindu nii oma heliloomingu kui lavastajatöö eest. Hendrik on osalenud mitmetes muusikakooslustes, lisaks koostööle Maarja Nuudiga tegutseb ta koos Karl Saksiga Cubus Larviku nime all.