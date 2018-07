Reval Etno muusikalaager ühendab maailma eri paigus elavaid eesti lapsi

Võrumaale Rõugesse kogunes pühapäeval pea poolsada eesti last üle maailma, et võtta osa rahvusvahelisest muusikalaagrist Reval Etno. Laagri eesmärk on ühendada maailma eri paigus elavaid eesti lapsi, anda neile võimalus õppida muusikat oma ala parimatelt artistidelt ning kogeda, mida tähendab muusiku elu.

Mikk Viilukas on Austrias elav 16-aastane eesti noormees, kes veedab igal aastal ühe kuu ka Eestis. Joosep Toomeste on aga 14-aastane Harjumaa noor. Kaht noormeest ühendab huvi pillimängu vastu, mida neil ongi nüüd järgnevate päevade jooksul võimalus õppida oma ala meistritelt, kes on Rõugesse kokku tulnud nii Eestist, Norrast, Taanist kui ka Inglismaalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On siis õpitoad, kus õpetajad mängivad lood ette ja siis hakatakse kuulmise järgi pilli mängima," kirjeldas Toomeste.

"Siis mõned need, kes juba ammusest ajast tegelevad muusikaga, väiksest peale, nemad saavad lood kiiresti kätte ja siis mina küsin ja lähen, kuidas see käib, kuidas seda mängida," rääkis Viilukas.

Kõik see, mis aga selgeks õpitud, viiakse ka kohe publiku ette.

"Neil on võimalus mängida erinevaid lugusid. Pluss, kui siin on mõni, kes igatseb muusiku elukutset, siis nad saavad tunda seda, kuidas on bussiga olla teel, anda mitu kontserti päevas ja siis vahepeal süüa ja siis jälle edasi," selgitas Reval Etno laagri korraldaja, muusik Tuulikki Bartosik.

Rõugest pärit, ent Stockholmis elav Bartosik lisas, et musitseerimise kõrval on laagri üks eesmärk ühendada eri paigus elavaid eesti lapsi.

"Eesti ongi see, mis meid ühendab, Eesti on tegelikult väga suur, mitte väga väike. Geograafiliselt on ta ju väga väike riik nagu me oleme harjunud mõtlema," ütles Bartosik.

Nii ongi laager Mikule ja Joosepile võimalus leida uusi sõpru, arutada ilmaasju, aga harjutada ka eesti keelt.

"Eesti keele suhtes, noh, ma ise ei tea, aga vähemalt ema räägib, et kui ma olen laagris ära käinud, siis eesti keele tase on jälle natuke tõusnud," ütles Mikk Viilukas.