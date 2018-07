Leiti Stanley Kubricku 60 aastat tagasi kirjutatud filmikäsikiri

Oscari-võitjast legendaarne režissöör Stanley Kubrick oli kaasautoriks 60 aastat tagasi valminud filmistsenaariumile, mis on nii põhjalik, et võiks kohe kinolinale jõuda.

Stsenaarium kannab pealkirja "Burning Secret" ning on adaptsioon 1913. aastast pärit Austria kirjaniku Stefan Zweigi teosest, kirjutab The Guardian.

Kubricku adaptsioon on kirjutatud 1956. aastal kahasse koos kirjanik Calder Willinghamiga. Sama tandem kirjutas aasta hiljem ka stsenaariumi sõjafilmile "Paths of Glory", mille peaosas säras Kirk Douglas.

Käsikirja leidis Kubricku tööde ekspert, Bangori ülikooli filmiprofessor Nathan Abrams. "Ma ei suuda seda uskuda, see on väga erutav. Stsenaarium usuti olevat kadunud," kommenteeris ta oma leidu.

Ameerikas sündinud Stanley Kubrick veetis enamuse oma elust Suurbritannias. Ta suri 1999. aastal mõned kuu pärast filmi "Eyes Wide Shut" ("Silmad pärani kinni") lõpetamist. Linateose peaosades mängisid Tom Cruise ja Nicole Kidman.

Leitud "Burning Secreti" käsikiri kannab filmikompanii MGM templit ja on dateeritud kuupäevaga 24. oktoober 1956. Arvatavasti tühistas MGM projekti, kui sai teada, et Kubrick töötab ka filmiga "Paths of Glory". On ka oletatud, et MGM ei näinud käsikirjas potentsiaali.