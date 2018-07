Galerii: Eesti merenduse sajand jõudis EV100 raamatusse

Pärast mitmeid spekulatsioone on lõpuks ametlikult kinnitatud, et ülipopulaarne Briti telesari "Downton Abbey" jõuab ka kinolinale.

Riigikantselei EV100 juhtrühma liikme Tiit Pruuli sõnul on eestlased teada-tuntud mererahvas ja seega on Eesti merenduse teemalisel raamatul EV100 raamatusarjas kindel koht. "Juubeliaastaks loodud teoses põimuvad Enn Kreemi praktilised kogemused merenduses ning ajakirjanduses, mille tulemusel jutustab teos lisaks valdkonna ajaloole ka mere olulisest rollist Eesti kultuuriloost ning seikadest elust enesest," lisas Pruuli.

"Armastus mere vastu on mulle ja paljudele Eesti inimestele loomulik," sõnas raamatu autor Enn Kreem. "Sajandi jooksul on Eesti merendusel tulnud kannatada tormituuli ja laineid. Selle raamatuga soovin tõmmata tähelepanu Eestile olulisele valdkonnale, mis hetkel tagaplaanile vajunud on."

